Кито, , 08:25 — REGNUM Эквадорские власти порекомендовали туристам оставаться в отелях на время действия комендантского часа в столице страны Кито. Об этом сообщает эквадорское агентство La Hora.

«В соответствии с объявленным комендантским часом для Кито и окрестностей туристам рекомендуется оставаться там, где они разместились, или в любом другом безопасном месте», — цитирует агентство сообщение министерства туризма Эквадора.

Отмечается, что туристам, находящимся в столичном аэропорту, также рекомендовано не покидать его. Сообщается, что множество авиарейсов было отменено.