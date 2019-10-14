Москва, , 01:34 — REGNUM На 30% снизилась смертность от связанных с алкоголем причин за последние 10 лет. Такую статистику приводит пресс-служба российского министерства здравоохранения.

По данным ведомства, в 2010 году смертность от алкоголь-ассоциированных причин фиксировалась на уровне 47,5 на 100 тысяч населения. По итогам 2018 года этот показатель составил 33,2 на 100 тысяч населения. Снижение составило 30%.

Кроме того на 35% снизился показатель смертности от общих причин.

Ранее минздрав сообщал о «наиболее больных» алкоголизмом российских регионах.

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