Москва, 14 октября 2019, 01:34 — REGNUM На 30% снизилась смертность от связанных с алкоголем причин за последние 10 лет. Такую статистику приводит пресс-служба российского министерства здравоохранения.
По данным ведомства, в 2010 году смертность от алкоголь-ассоциированных причин фиксировалась на уровне 47,5 на 100 тысяч населения. По итогам 2018 года этот показатель составил 33,2 на 100 тысяч населения. Снижение составило 30%.
Кроме того на 35% снизился показатель смертности от общих причин.
Ранее минздрав сообщал о «наиболее больных» алкоголизмом российских регионах.
Читайте ранее в этом сюжете: Названы российские регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом