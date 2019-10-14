Кито, , 08:23 — REGNUM Управление уполномоченного по правам человека в Эквадоре назвало обновлённое количество задержанных в ходе массовых антиправительственных протестов — 1 121. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В отчёте управления отмечается, что наибольший процент задержанных составляют молодые люди возрастом 20−24 года (26%). На втором месте — юноши от 15 до 19 лет (23%), на третьем — от 25 до 29 лет (13%).

Также управление констатировало, что число погибших в ходе столкновений возросло до шести.