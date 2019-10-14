Москва, , 00:03 — REGNUM Телебашню в Останкино подсветили цветами российского флага в честь досрочного выхода сборной России по футболу на чемпионат Европы в 2020 году. Видео размещено на канале «Спорт-Экспресс» на портале YouTube.

Световая проекция на телебашне появилась после победы сборной России по футболу над командой Кипра со счетом 5:0. Кроме цветов государственного флага России, на видеоэкраны были выведены изображения игроков и слоган команды — «Наши парни».

Как передавало ИА REGNUM, сборная России занимает в группе I пока второе место, набрав 21 очко после восьми матчей. Лидирует сборная Бельгии с 24 очками.

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