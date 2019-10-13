Москва, , 22:16 — REGNUM Москва должна быть территорией спорта и здорового образа жизни. Об этом 13 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Юлия Лилишенцева © ИА REGNUM

Мэр столицы подчеркнул, что занятия физкультурой и спортом становятся все более модными среди горожан. Однако, городская спортивная инфраструктура не должна ограничиваться лишь школьными стадионами и специальными площадками для уличной гимнастики (воркаута).

«Вся Москва должна быть территорией здоровья, здорового образа жизни, чтобы можно было гулять, заниматься спортом, кататься на велосипеде, на коньках, на лыжах», — отметил Собянин.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что на западе Москвы завершено строительство новой шестиэтажной волейбольной арены, построенной по международным стандарта, для спортивного клуба «Динамо».

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