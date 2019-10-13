Москва, , 21:54 — REGNUM Доля пассивного курения в России сократилась почти на 40% благодаря принятому антитабачному законодательству. Об этом 13 октября сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В отношении пассивного курения эти меры были очень эффективные. По данным международных оценок, в РФ распространённость именно пассивного курения за время действия закона сократилась почти на 40%. Речь идёт о нескольких миллионах человек», — заявил Салагай.

Замминистра сослался на социологическое исследование, проведенное ВЦИОМ, согласно которому в России снизились показатели потребления табачной продукции среди населения. По его словам, на данный момент доля курящих в России составляет 29%. Он отметил, что российское антитабачное законодательство также нашло поддержку среди 8−9 человек из 10-ти, кто отказался от вредной привычки в прошлом.

Напомним, норму об ответственности родителей курящих несовершеннолетних детей предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) правительственная комиссия по профилактике правонарушений. В качестве административного наказания рассматривается введение штрафа и ареста на несколько суток. Поправки в законодательство могут вступить в 2021 году.

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