Москва, , 18:51 — REGNUM Известный телеведущий Иван Ургант создал вместе с певцом Александром Бреславским пародию на фильм «Джокер», соответствующее видео было размещено 12 октября на официальной странице артиста в Instagram.

В опубликованном ролике Ургант сравнил себя с актером Робертом де Ниро, исполнившим роль телеведущего в указанном фильме, а Бреславский, известный под псевдонимом Доменик Джокер, взялся пародировать самого Джокера.

Вероятно, псевдоним артиста сыграл ключевую роль в выборе его кандидатуры для участия в пародии.

В клипе Ургант умоляет Константина Львовича (вероятно имеется ввиду генеральный директор Первого канала Константин Эрнст) позволить Джокеру исполнить песню 2008 года, намекая на «ушедшую популярность» Бреславского.

Напомним, фильм Тодда Филлипса «Джокер» вышел в российский прокат 3 октября 2019 года, картина уже собрала свыше 1 млрд рублей в прокате. Главную роль в ленте исполнил актер Хоакин Феникс.

Читайте ранее в этом сюжете: «Джокер» собрал в российском прокате свыше 1 млрд рублей