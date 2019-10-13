Москва, , 17:21 — REGNUM Более 30 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 13 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 17:18 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны двадцать рейсов, ещё три отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны пять рейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны четыре рейса, ещё один отменен.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

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