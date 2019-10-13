Москва, , 17:00 — REGNUM Самый скучный отпуск туристы из России проводили в Братиславе (Словакия), Карловых Варах (Чехия) и Хельсинки (Финляндия). Об этом следует из опроса сервиса Aviasales, проведенного в социальных сетях.

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%). Основными недостатками отдыха в этом городе туристы назвали плохую погоду и небольшое количество достопримечательностей.

Также 25% респондентов низко оценили отпуск в Братиславе, где «неинтересные достопримечательности, невкусная еда и дорогие сувениры». Еще 15% опрошенных считают скучным город Карловы Вары, поскольку «он маленький и в нем мало развлечений».

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим курортом России для оздоровительного отдыха осенью стал город Сочи. Проживание, питание и лечение в местных санаториях в среднем на десять дней обойдется 2 тыс. 650 рублей в день.

На втором месте оказался Кисловодск (2 тыс. 800 рублей в стуки), на третьем — Ессентуки (2 тыс. 500 рублей). Также в пятерке лидеров — Анапа (2 тыс. рублей) и Пятигорск, (2 тыс. 600 рублей), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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