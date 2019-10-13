Архангельск, , 16:09 — REGNUM Представители общественных организаций и активисты Архангельской области, Коми и Вологодской области, выступающие против строительства мусорного полигона на станции Шиес, заявили о создании коалиции «СТОП ШИЕС», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Категорично заявляем, что будем действовать вместе до закрытия строительства полигона твёрдых коммунальных отходов в районе станции Шиес и полной рекультивации участка. Также уведомляем руководство Архангельской области, Республики Коми и Вологодской области, что мы плечом к плечу встанем для решения всех общественно-политических и социально-экономических вопросов, обусловленных экологическими проблемами», — говорится в опубликованной активистами в сети декларации.

Сообщается, что в коалицию вступили 29 объединений, в том числе: инициативные группы «Чистая Урдома» и «Чистый Яренск»; общественная кампания «Поморье — не помойка!»; общественное движение «Чистый Север 29»; региональное экологическое движение «42»; общественная организация «Экологи Коми»; представители бессрочных акций экологического протеста из ряда городов, посёлков и деревень Русского Севера; представители коммуны Шиеса.

Участники Коалиции намерены добиться отмены строительства полигона на станции Шиес и действующих территориальных схем по обращению с отходами в Архангельской области и Республики Коми.

Члены коалиции также заявили, что готовы готовы обеспечивать защиту граждан и организаций, пострадавших за выполнение вышеперечисленных задач и оказывать поддержку кандидатам, одобренным Коалицией, на выборах всех уровней.