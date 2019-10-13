Киев, , 13:29 — REGNUM В 25 самых посещаемых на Украине сайтов вошли ресурсы «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Mail.ru». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 10 октября в отчете Интернет ассоциации Украины за сентябрь 2019 года.

В тройку самых популярных доменов вошли google, youtube и facebook. Вместе с тем, как отмечено в отчете, на шестом и седьмом месте данного списка находятся такие ресурсы, как «Одноклассники» и «Вконтакте», посещение которых запрещено украинским законодательством.

Заказчиком отчета является компания Factum Group Ukraine. Отчет был составлен на базе медиа-панели численностью 5 тыс. человек.

Напомним, что российские социальные сети были запрещены на Украине еще при президенте Петре Порошенко. Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев ранее в интервью «Радио Свобода» заявлял о том, что данный запрет сниматься не будет.