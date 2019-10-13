Медынь, Калужская область, 13 октября 2019, 13:08 — REGNUM Подвигу Подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой, в годы Великой Отечественной войны была посвящена военно-историческая реконструкция, которая состоялась 12 октября на кинокомплексе «Военфильм-Медынь», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подольские курсанты перед отправкой на фронт осенью 1941 года
Подольские курсанты перед отправкой на фронт осенью 1941 года
Фото военных лет

Несмотря на дождливую погоду, исторический праздник посетило несколько сотен человек. В программу вошли осмотр декорации к фильму «Ильинский рубеж», выставку военной техники и военно-патриотический концерт. Генеральный продюсер проекта «Ильинский рубеж» Игорь Угольников, директор музея техники Вадим Задорожный, а также молодые актеры, снимавшиеся в фильме, рассказали о съемках исторического кинополотна. Собравшимся был представлен трейлер к фильму о Подольских курсантпх, который выйдет на экраны в мае 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кульминацией праздника стала масштабная реконструкция событий осени 1941 года с участием военной техники и представителей Калужского военно-исторического объединения «Батальон». Мероприятие прошло в специально выстроенных в 2018 году для съемок фильма «Ильинский рубеж» декорациях оборонительного рубежа, которые и были изготовлены с максимальной исторической достоверностью. Также, с учётом всех деталей событий октября 1941 года: была вырыт и заполнен водой ров, имитирующий реку, выстроена деревня, долговременные огневые точки, насыпана часть Варшавского шоссе. В заключении участники реконструкции и зрители почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Напомним, три с половиной тысячи курсантов и преподавателей Подольского пехотного и артиллерийского училищ вместе с регулярными частями 43-й Красной Армии осенью 1941 года ценой своих жизней спасли Москву, преградив гитлеровским танковым колоннам путь к советской столице. Столь массового беспримерного и самоотверженного подвига молодых людей на Ильинском рубеже, мировая военная история ещё не знала.

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