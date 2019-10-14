Москва, 14 октября 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 14 октября: русские очистили Украину от оккупантов. Советские партизаны освободила 1200 советских граждан, которых немцы пытались угнать в Германию.
Воспоминание ветерана Великой Отечественной войны Николая Щербакова, участвовавшего в боях за Сталинград, за румынские города Галац, порт Констанцу, освобождал Украину.
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