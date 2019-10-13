Дамаск, , 08:01 — REGNUM В населенной пункт Эбтаа в провинции Дераа российскими военными из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии была доставлена очередная партия гуманитарной помощи. Об этом сообщил в интервью представитель ЦПВС майор Денис Анисимов.

«В населенном пункте Эбтаа прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов, расфасованных в пакеты с российской и сирийской символикой. Общая масса этих наборов превысила 3,5 тонн», — сказал Анисимов.

Военные передали нуждающимся такие продукты, как: мука, сахар, рис, чай, сгущенное молоко.

Напомним, ЦПВС был создан в 2016 году. К важнейшим задачам ЦПВС относится доставка гуманитарной помощи и заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий.