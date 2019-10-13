Тюмень, , 07:54 — REGNUM В Тюменской области реализуется программа по ликвидации деревянных зданий школ. На сегодня заключён контракт на строительство школы в деревне Епанчина Тобольского района в капитальном исполнении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в рамках программы по ликвидации школ в деревянном исполнении всего будет построено более 30 школ в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском, Ялуторовском, Уватском и Ярковском районах.

Благоустройство территорий новых учебных заведений будет включать устройство проездов, тротуаров, спортивные площадки.

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