Поселок Боровский, Тюменская область, , 06:08 — REGNUM Тюменский учитель Виктор Садлинский, уволенный после скандального видео, где он на уроке сорвался, хватал учеников и обзывал их нецензурными словами, принёс извинения перед школьниками, их родителями, педагогическим коллективом, которых он подвёл своим поведением. Также он встретился с учениками, которые устроили флэш-моб в его поддержку. Соответствующее видео появилось в паблике «Виктор Садлинский, мы с тобой!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Боровской средней школе Тюменской области 12 октября наблюдался наплыв журналистов. В учебном заведении неспокойно не только от вездесущих фото и видеокамер: здесь проходит прокурорская проверка и работает Следственный комитет России.

Напомним, после резонансного ролика с красноречивым поведением педагога, ученики Боровской школы вступились за учителя, устроили флэш-моб в его поддержку. Зачинщики конфликта, записанного на видео, уже признались, что намеренно доводили учителя.

Виктор Садлинский получил на руки трудовую книжку и приказ об увольнении. Накануне он дал интервью изданию 72.ru, где заявил, что сорвавшись, «подвёл учеников, которые хотели учиться». На видео со встречи с учениками молодой учитель заявил о нежелании оценивать поведение девятиклассников, с которыми у него случился конфликт.

«Я благодарю всех за слова поддержки и от учеников, и от родителей. Директор школы также выразил солидарность по отношению ко мне, обвинять её ни в чем не надо. В большей части я повёл себя некорректно, но все же эта ситуация относится к бытовым», — сообщил Виктор Садлинский.

Кроме того, он отметил, что его уход не должен отразиться на жизни школы.

«Бунты нам тут не нужны. Из-за этого могут пострадать хорошие люди, как наш директор, которая проявила понимание ситуации. Преподаватели выказывают мне поддержку и сочувствие. Нужно, чтобы эти люди не попали под какой-нибудь пресс», — предупредил Садлинский школьников на встрече.

Он также сообщил, что ему предлагают развить тему травли учителей в школах, раскрутить её шире на федеральных телеканалах, но как отметил Виктор Садлинский, он не желает распространения отрицательного пиара, который обрушился на него и школу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у департамента образования Тюменской области есть вопросы к педагогическому коллективу Боровской средней школы и по другому резонансному инциденту, в причинах которого разбирается Следственный комитет России. Речь идёт о жестокой драке шестиклассниц из этого учебного заведения 4 октября в лесу.

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Случайная свидетельница происшествия рассказала об инциденте в социальной сети. В итоге на страницах паблика «Боровский Luxury | Тюмень» развернулась травля избитой девочки и её мамы со стороны родителей нападавших.

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