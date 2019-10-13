Саратов, , 01:37 — REGNUM Проститься с убитой в Саратове 9-летней школьницей жители Саратова смогут 13 октября, сообщает «КП — Саратов».

В 11:30 в храме Петра и Павла на улице 3-й Дачной состоится отпевание девочки, после чего ребенка похоронят на одном из городских кладбищ.

Напомним, о пропаже ребенка стало известно 9 октября, когда девочка пошла в школу и не вернулась домой. К ее поискам кроме полицейских и спасателей подключились тысячи волонтеров. Тело ребенка нашли 11 октября. По горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении. Ранее судимый за изнасилование мужчина дал признательные показания.