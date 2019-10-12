Цхинвал, , 23:41 — REGNUM Энергетики 12 октября оперативно выполнили ремонтные работы на линии электропередач Северный портал — Дзау. В результате чего 13 октября в Южной Осетии не отключат электричество. Об этом сообщает информагентство «Рес».

Как рассказал гендиректор ГУП «Энергоресурс-Южная Осетия» Алан Габараев, 12 октября на линии проводились ремонтные плановые работы, в них были задействовано около 30 человек и 11 единиц техники. «Рабочим бригадам удалось выполнить весь необходимый объем работ, в связи с чем, как ранее планировалось, в воскресенье свет не будет отключаться», — сказал Алан Габараев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с плановыми работами 12 и 13 октября с 9:00 до 18:00 Южная Осетия окажется без электричества.

Электроэнергия в Южную Осетию поступает по единственной линии электропередач (ЛЭП), проходящей из России от Северного портала Рукского тоннеля через главный Кавказский хребет до подстанции «Дзау». ЛЭП построена в 1990-х годах по временной схеме и при этом работает в тяжелых высокогорных условиях, сильно осложняющихся в зимнее время.

В 2019 году планируется строительство резервной ЛЭП через Рукский туннель.

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