Москва, , 23:52 — REGNUM Около 30% всех случаев онкологических заболеваний связаны неправильным питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и спиртных напитков. Об этом 12 октября сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства утверждают, что употребление в пищу красного мяса и мясной продукции существенно увеличивает риск развития колоректального рака. Согласно данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), представленным в 2015 году, ежедневное потребление 100 г. мяса, в том числе мясных продуктов, повышает риск развития онкозаболеваний до 17%.

«Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Для того, чтобы снизить вероятность развития новообразований необходимо использовать в рационе питания как можно больше свежих овощей и фруктов, кроме этого, подчеркивается, что прием рыбьего жира также может служить профилактикой развития рака.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что самым важным компонентом в профилактике ожирения наряду с диетой является увеличение физической активности.

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