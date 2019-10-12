Москва, , 22:12 — REGNUM Строительство участка, связывающего станции «Мнёвники» и «Каховская» Большого кольца метро Москвы, планируется завершить в 2021 году. Об этом 12 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, строительные работы на Большой кольцевой линии метро осуществляются согласно графику.

«На строительстве тоннелей задействовано более десятка специализированных машин. На западном и юго-западном участках завершается строительство последних тоннелей», — отметил глава Стройкомплекса.

Хуснуллин подчеркнул, что строительство всех станций южного и юго-западного сектора метрополитена, кроме станций «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская», которые планируется сдать в 2020 году, будет завершено в 2021 году.

«Таким образом, Большое кольцо от «Мнёвников» до «Каховки» будет готово в 2021 году. С учетом уже открытых станций будет построено три четверти всей кольцевой линии», — уточнил заммэра.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что столичные власти рассматривают вопрос о строительстве на Рублево-Архангельской линии метро Москвы дополнительной станции «Пресня», которая будет соединять между собой две станции Большой кольцевой линии московского метрополитена — «Шелепиха» и «Улица Народного Ополчения».

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