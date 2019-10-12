Тбилиси, , 21:27 — REGNUM Новая компания — владелец бывшего «Тбилгаза» и газораспределительной сети Тбилиси — «Тбилиси Энерджи» в преддверии зимы всерьёз взялась за местное население и призвала всех заменить имеющиеся в квартирах дешёвые газовые обогреватели и водонагреватели на новые и, по утверждению компании, безопасные, которые на местном рынке стоят от 500 лари и выше.

Причина называется банальная — забота о безопасности населения, так как в последнее время особенно участились случаи взрыва в квартирах из-за неисправных обогревателей, так называемых «газовых колонок».

Месяца два назад по всем домам прошлись проверяющие-инспекторы новой компании и установили, что большинство используемых гражданами «газовых колонок» имеют камеры горения открытого типа. Такая популярность этих нагревателей вполне объяснима, они более доступны по цене, как минимум, вдвое дешевле новых и безопасных колонок с камерами горения закрытого типа.

Так как во всех районах и кварталах оказалась масса нарушителей «норм безопасности», проверяющие составили длинные списки и потребовали в кратчайшие сроки исправить ошибку, точнее — купить и установить новый нагреватель. Либо вынести «опасную» колонку на улицу, что удобно не во всех случаях и также связано с дополнительными расходами.

В результате повторного рейда проверяющие выяснили, что их требования не выполнены, и приступили к решительным действиям. А именно демонтировали небезопасные водонагреватели и перекрыли газоснабжение потребителям-нарушителям.

По информации новой газораспределительной компании, в сентябре в разных районах столицы Грузии были сняты 2918 кустарно установленных и запрещенных к применению газовых отопительных и нагревательных приборов с камерами горения открытого типа. Согласно статистике, больше всего нарушителей оказалось в Самгорском районе Тбилиси, где газовых обогревателей и колонок лишились 784 семьи.

Забота о безопасности населения хороша там, где государство одновременно заботится о предоставлении этому самому населению альтернативных способов обогревания помещений и нагрева воды. В Тбилиси, как и во всей Грузии, системы центрального горячего водоснабжения и центрального отопления были ликвидированы в первые же годы после распада СССР и обретения страной независимости. В этих условиях гражданам приходилось самостоятельно бороться с холодом и неудобствами, создавая себе более или менее приемлемый и укладывающийся в семейный бюджет локальный комфорт.

Чем только не обогревались тбилисцы и жители остальной Грузии за годы независимости: и допотопными керосинками, и дровяными печками, и более солидными турецкими печами типа «Турбо», которые также работали на керосине или солярке. Когда было восстановлено газоснабжение, население вздохнуло посвободнее. И даже стало делать в квартирах автономные системы внутреннего отопления. Благо, что есть в стране крупные импортеры, которые завозят из-за границы (чаще из Турции и Китая) мини-котлы и прилагаемые к ним «аксессуары».

А те, кому такая система отопления была и остается не по карману (установка такой системы года два назад обходилась минимум в 3−5 тысяч лари), продолжали использовать относительно дешевые газовые печи для отопления квартир и газовые колонки для нагрева воды.

Жесткие меры по отношению к нарушителям — это одно дело, но другое дело, что купить «дорогостоящие и безопасные» колонки в преддверии зимы смогут не все жители Тбилиси. А после приобретения им также придется менять и всю внутреннюю систему, привязанную к старой колонке. И это тоже дополнительные расходы. Учитывая, что большая часть населения столицы получает в среднем зарплату в размере 300−500 лари, а также то, что помимо заботы о безопасной колонке людям надо платить коммунальные и иные налоги и как-то содержать семью, можно предположить, что требование «Тбилиси Энерджи» выполнят не все «нарушители». А значит, в преддверии зимы останутся в лучшем случае без горячей воды в кухни и ванной комнате, а в худшем — еще и без обогрева квартиры.

Можно предположить, что в результате жестких мер расчеты импортеров дорогостоящего газонагревательного оборудования оправдаются лишь частично, но столичный бюджет и бюджет самой газораспределительной компании пополнится за счет штрафов, которые, как предупреждают инспекторы компании, обязательно будут наложены на нарушителей в случае повторного выявления факта нарушения установленных правил.

Компания «Тбилиси Энерджи» стала владельцем газораспределительной сети Тбилиси с конца июля текущего года, выкупив 100% Тбилгаза у казахской компании «Казтрансгаз». Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральным директором бизнес-группы «Тбилиси Энерджи» является гражданин Грузии Мамука Кобахидзе, а собственником — зарегистрированная на Маршалловых островах компания ООО «Вольтбей» (WALTBAY LTD). Об этом свидетельствует выписка из бизнес-реестра Национального агентства публичного реестра минюста Грузии.