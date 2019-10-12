Курган, , 18:15 — REGNUM В Курганской области восстанавливают в каменном исполнении Чимеевский храм, вместо сгоревшего деревянного. На строительство нового культового сооружения необходимо около 32 млн рублей. В фонд «Чимеевская святыня» поступило на сегодня около 8 млн рублей, сообщил порталу 45.RU исполнительный директор фонда Василий Горнушкин.

На эскизный проект будущего храма затрачено 2 млн рублей. Отмечается, что новую церковь воссоздадут в прежнем виде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2019 года в Курганской области от замкнувшей электропроводки кондиционера произошло возгорание в деревянном храме, входящем в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. На данный момент восстановлению подлежит и храм, и икона. Для этих целей создан фонд «Чимеевская святыня».

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