Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:15 — REGNUM Жительница Переславля-Залесского Екатерина Жемчужная опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» фото бутербродов с сыром, входящих в состав питания в детском садике «Почемучка». Норма содержания сыра в этом продукте детского питания такова, что невольно возникают ассоциации с блокадным Ленинградом, и сложно поверить в реальность существования подобного в наше время.

«Блокадный бутерброд» Фото Екатерины Жемчужной

В разговоре с корреспондентом ярославского информационного портала YarNews автор фото подтвердила их подлинность.

«Да, это «Почемучка». У меня там ребенок. Зашла к нему в группу для детей от 2 до 3 лет и увидела такие вот бутерброды. Их уже принесли из кухни, готовые. Мне сказали, что такая норма. Фото сделаны пару недель назад. Я пыталась что-то поменять в питании, но не поменялось. Потому я решила это обнародовать», — рассказала Екатерина Жемчужная.

По словам Екатерины, претензии к питанию в этом детском садике основаны не только на маленьких нормах

«У меня большие претензии к питанию в садике. Там еще была сгоревшая творожная запеканка, которую пытались дать детям. Я начала возмущаться, мне сказали: давайте мы вашему ребенку сварим кашу, а другим детям дадим запеканку. Я позвонила в городской отдел образования, приходили официальные представители. Есть приказ о наказании медсестры и повара. Медсестра тут же уволилась. И сейчас никто ничего менять не хочет. Я так устала бороться», — приводит слова Екатерины Жемчужной портал YarNews.

ИА REGNUM надеется получить официальные комментарии по факту публикации от администрации Переславля-Залесского и областного департамента образования.