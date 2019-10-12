Киев, , 14:45 — REGNUM 75% граждан Украины доверяют ВСУ, 70% — президенту Украины Владимру Зеленскому согласно данным соцопроса «Центра Разумкова» опубликованным 11 октября на сайте организации.

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

69% граждан Украины доверяют волонтерам, 64,5% положительно оценивают работу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), 64% нравится работа Нацгвардии Украины. Работу Госпогранслужбы Украины положительно оценили 63,5% респондентов. Еще 61% граждан Украины доверительно относятся к Церкви и столько же поддерживают так называемые добровольческие батальоны. Чуть менее поддерживают украинские СМИ — 56%.

Судебной системой Украины недовольны 70% опрошенных, Верховным судом — 59% граждан, Конституционным судом — 57%, Антикоррупционным судом (53%), а судами на местах — 65%.

64% респондентов отрицательно оценивают работу прокуратуры, а 54% опрошенных — недовольны работой специализированной антикоррупционной прокуратуры.

63% опрошенных недовольны работой госаппаратом чиновников, 66% граждан не доверяют политическим партиям, 54% респондентов отрицательно оценили работу национального антикоррупционного бюро Украины. Аналогичным образом 53% граждан Украины оценили работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

51% опрошенных не доверят свои средства Национальному банку Украины, а 49% не станут отстаивать свои права в украинских профсоюзах.

Отметим, что опрос проводился с 4 по 9 октября. В нем приняли участие 2015 жителей Украины в возрасте от 18 лет на всей территории, подконтрольной Киеву. Статистическая погрешность результатов составляет до 2,3%.

Напомним, ранее по результатам соцопроса «Центра Разумкова» более 50% украинцев считают, что Украине нужно двигаться по направлению ко вступлению в ЕС и НАТО.