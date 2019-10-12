Москва, , 13:08 — REGNUM Для детей в возрасте от шести до девяти лет в программу чемпионата KidSkills включили около 150 мастер-классов по 10 компетенциям. Об этом 11 октября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Занятия по получению различных практических навыков пройдут 12, 19 и 26 октября. Среди направлений работы участникам будут представлены следующие компетенции «Графический дизайн», «Изготовление прототипов», «Мобильная робототехника», «Кулинарное дело», «Сити-фермерство», «Мультимедийная журналистика», «Инженерия космических систем», «Технология разработки виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)», «Электроника» и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Напомним, проект KidSkills стартовал в 2018 году, в нем приняли участие свыше 5 тыс. школьников и наставников из 518 образовательных организаций Москвы. В 2019 году городской этап чемпионата KidSkills пройдет с 29 октября по 18 декабря, где в финальном туре будут состязаться до 20 команд в каждой компетенции.

Читайте ранее в этом сюжете: На чемпионате WorldSkills-2019 сборная России завоевала 22 медали