Москва, , 12:32 — REGNUM В рамках реновации территории Мневниковской поймы в Москве планируется построить жилой квартал в ближайшие три года. Об этом 12 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, через три года планируется сдать около 200 тыс. кв. метров жилых помещений. Таким образом, москвичи, попавшие под программу реновации города, получат порядка 30 тыс. квартир.

«Параллельно с этим мы занимаемся улучшением транспортного обслуживания нового района: здесь появятся две станции метро, проходит Северо-Западная хорда, а в ближайшее время начнем строить дороги и на территории самой поймы», — отметил глава Стройкомплекса.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Мневниковской поймы в Москве планируется построить спортивные сооружения, возвести пешеходный мост, соединяющий пойму с спортивным кластером в Крылатском, и создать парк площадью 67 га.

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