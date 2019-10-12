Москва, , 12:06 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов занял первое место в медиарейтинге действующих глав регионов Российской Федерации за сентябрь 2019 года. Результаты рейтинга опубликованы 11 октября на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».

В частности, медиаиндекс (показатель, позволяющий качественно проанализировать эффективность глав регионов в сфере связей с общественностью) главы Санкт-Петербурга составил 257 176,3 (23 443 сообщений).

Так, на сайте информационно-аналитической системы уточняется, что наиболее цитируемыми записями стали сообщения о том, что Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга и председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил его с избранием на пост губернатора и о том, что врио губернатора проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

Кроме этого, СМИ сообщали, что Александр Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга и наделил Валентину Матвиенко полномочиями представителя администрации города в Совете Федерации на новый срок.

Также в рейтинг самых цитируемых глав регионов по версии информационно-аналитической системы попали мэр Москвы Сергей Собянин, медиаиндекс которого составил 211 587,3 (26 774 сообщений), врио главы Башкирии Радий Хабиров с индексом цитируемости 97 328,3 (12 993 сообщений), губернатор Челябинской области Алексей Текслер с медиаиндексом 96 407,7 (12 488 сообщений) и глава Крыма Сергей Аксёнов, благодаря индексу цитируемости 73 011 (10 018 сообщений).

Напомним, «Медиалогия» является независимой исследовательской компанией, которая на базе информационных технологий специализируется на анализе СМИ в реальном времени. Компания автоматически обрабатывает 500 тыс. сообщений СМИ и 100 млн сообщений соцмедиа в сутки. Основой для составления рейтинга стал индекс цитируемости, который построен на основе базы СМИ, включающей более 52 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Данные для рейтинга были рассчитаны 09 октября 2019 года.

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