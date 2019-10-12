Москва, , 09:19 — REGNUM На западе Москвы завершено строительство новой шестиэтажной волейбольной арены для спортивного клуба «Динамо». Об этом 11 октября сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам руководителя столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, на данный момент проходят испытания инженерных систем спортивной арены.

«Также идет процесс передачи комплекса спортивному клубу «Динамо» для дальнейшего использования в качестве постоянной тренировочной базы. Здание введут в эксплуатацию в конце 2019 года», — заявил Лёвкин.

Он также отметил, что спортивная арена соответствует требованиям Международной федерации волейбола FIVB. В здании два тренировочных поля, общая площадь которых 1,6 тыс. кв. метров, спортивно-оздоровительный и медико-восстановительный центры, пресс-центр и конференц-зал.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время в Москве проектируется и возводится более 30 различных спортивных объектов и сооружений. По словам, заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в столице особое внимание уделяется созданию спортивных кластеров, отвечающим международным требованиям и стандартам.

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