Москва, , 08:54 — REGNUM «Жёлтый», потенциально опасный уровень погодной опасности объявлен синоптиками в Москве и Московской области из-за дождя и сильного ветра. Информация об этом 12 октября размещена на прогностической карте на сайте Гидрометцентра РФ.

Потенциальную опасность погода будет представлять с 09:00 мск до 21:00 мск 12 октября из-за дождя, а с 11:00 мск 12 октября до 23:00 мск 13 октября из-за сильного ветра, скорость отдельных порывов которого будет достигать 13−18 м/с.

Выходные дни 12 и 13 октября в Москве и Подмосковье ожидаются дождливые и облачные. Температура воздуха в дневные часы 12 октября достигнет +10…+12 градусов, 13 октября +12…+14 градусов.

Ночью 13 октября в Москве похолодает до +6…+8 градусов. Ветер ожидается преимущественно западный.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москву на выходные дни вернётся тёплая погода. Тёплый воздух принесёт в столицу циклон из Атлантики.

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