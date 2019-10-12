Химки, Московская область, , 08:00 — REGNUM Гражданка Израиля Наам Иссахар была приговорена Химкинским суда Московской области к 7,5 годам колонии за то, что пыталась провести в своем багаже через российский аэропорт «Шереметьево» 9,5 граммов гашиша. решение суда было принято накануне, 11 октября.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

Иссахар летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в московском аэропорту «Шереметьево». Сотрудники аэропорта нашли в багаже Иссахар 9,5 граммов гашиша.

Российским правоохранителям она заявила, что у «Шереметьево» у нее не было доступа к багажу, а у нее на родине некоторые наркотики частично легализованы.

По неподтвержденным данным российская сторона пыталась обменять Иссахар на российского гражданина Алексея Буркова, который был арестован в Израиле по запросу США, но в Тель-Авиве отказались. Также. по данным израильских СМИ, за Иссахар просил премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, но безуспешно.