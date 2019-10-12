Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Американский актер Роберт Форстер умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. По сообщениям медиков, причиной смерти стал рак мозга, сообщает 11 октября The Hollywood Reporter.

Свою кинокарьеру он начал еще в 1967 с работы над фильмом «Блики в золотом глазу», где снялся вместе с Элизабет Тейлор и Марлоном Брандо. Снимался в сериалах и различных фильмах на ролях второго плана.

Известность Форстеру принесла роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джекки Браун». За эту работу в 1997 году актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Снялся в сериалах «Герои», «Алькатрас» и «Развод».