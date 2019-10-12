Эль-Альто, , 00:22 — REGNUM В ходе визита в строящийся Институт ядерной медицины в городе Эль-Альто президент Боливии Эво Моралес заявил, что здравоохранение — это право человека, а не товар. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Эво Моралес Questiondigital.com

«Здравоохранение — это не товар, для нас здравоохранение — это право человека, а не просто услуга», — приводит агентство слова главы государства.

Моралес заверил, что в новом Институте будут применяться высокоточные технологии для лечения онкологии. Президент подчеркнул, что его правительство использует «лучшие технологии» для борьбы с раковыми заболеваниями и приближается к моменту, когда данная терапия станет в Боливии бесплатной.