Копенгаген, , 09:09 — REGNUM За 2019 год в Дании увеличился объем выбросов углекислого газа из-за того, что датчане стали больше приобретать новые автомобили, работающие на бензине, а не на дизеле. Об этом свидетельствуют опубликованные Danmarks Statistik («Статистика Дании») данные.

Так, в первой половине 2019 года автомобили, работающие на бензине, составили 74% от всех проданных машин в этот период. В первой половине 2018 аналогичный показатель составил лишь 66%. Таким образом, объем выбросов автомобилями СО2 в стране возрос на 5,6%. Это объясняется прежде всего тем, что дизель является менее «грязным» топливом. Об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

Одно из объяснений того, что датчане стали больше склонны покупать новые автомобили, работающие на бензине, согласно анализу организации BSB Bilbranchen, может быть рекламная кампания в СМИ, в которой обращалось внимание на вред старых дизельных автомобилей для окружающей среды. Однако, поясняют в организации, следует различать старые и новые машины, использующие дизель в качестве топлива. Так, новые автомобили, работающие на бензине, еще больше загрязняют воздух, чем их аналоги, работающие на дизеле.