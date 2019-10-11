Санкт-Петербург, , 21:48 — REGNUM Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение на субботу, 12 октября. Северную столицу накроет непогода.

Кронштадт Дарья Драй © ИА REGNUM

Как предупредили спасатели, ожидаются сильные дожди, а также усиление западного, северо-западного ветра скоростью до 7−12 м/с.

Местами порывы достигнут 18 м/с. По шкале Бофорта это считается очень крепким ветром, следующим по силе будет уже шторм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября в связи с сильным ветром западных направлений, вызывающим нагонную волну и создающим угрозу наводнения в Петербурге, почти на сутки были закрыты затворы на дамбе в Финском заливе. Наводнение удалось предотвратить.

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