Псков, 11 октября 2019, 21:39 — REGNUM Губернатор псковской области Михаил Ведерников вручил специальным медицинским бригадам ключи от новых мобильных ФАПов, которые поступили по нацпроекту «Здравоохранение». В ближайшие дни они отправятся в районы Псковской области для обслуживания жителей удаленных деревень.
Новые передвижные лечебно-диагностические комплексы будут функционировать на базе Опочецкой, Островской, Порховской, Струго-Красненской, Гдовской, Великолукской, Псковской межрайонных больниц и Дедовичской районной больницы.
Губернатор напомнил, что это третья партия мобильных медицинских кабинетов, которая поступила в Псковскую область по нацпроекту в последнее время. Также для повышения качества и доступности медпомощи на селе были закуплены 11 модульных ФАПов.
Вручив ключи, Михаил Ведерников вместе с председателем Комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко осмотрел передвижные медицинские пункты, расспросил про оборудование, которое в них установлено. Медики рассказали, что мобильные ФАПы оснащены всем необходимым для диагностики и оказания первичной медицинской помощи: электрокардиографами, дефибрилляторами, анализаторами глюкозы, холестерина, гемоглобина, аппаратами для измерения внутриглазного давления, различным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи.
Один из ФАПов, который отправится в Великолукскую межрайонную больницу, укомплектован дополнительным оборудованием, которое позволит проводить углубленный медицинский осмотр пациентов.
Все передвижные медицинские комплексы собраны на базе шасси ПАЗ и обладают повышенной проходимостью в условиях сельской местности, на грунтовых и щебеночных дорогах, а также в условиях бездорожья.
Она рассказала, что мобильный ФАП будет обслуживать население Плюсского района, который закреплен за их межрайонной больницей. Каждый день комплекс будет выезжать в удаленные населенные пункты для проведения диспансеризации, профилактических осмотров, оказания первичной помощи. Будет сформирован график обслуживания, который доведут до населения.
Добавим, что в прошлом году регион получил два передвижных лечебно-диагностических комплекса (Опочецкая, Струго-Красненская межрайонные больницы). В сентябре этого года в регион поступило еще 5 мобильных ФАПов. Они успешно работают на базе Опочецкой, Бежаницкой, Себежской, Пушкиногорской, Новосокольнической межрайонных больниц, а также Печорской районной больницы. Комплексы переданы в Псковскую область в рамках реализации программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».