Псков, , 21:39 — REGNUM Губернатор псковской области Михаил Ведерников вручил специальным медицинским бригадам ключи от новых мобильных ФАПов, которые поступили по нацпроекту «Здравоохранение». В ближайшие дни они отправятся в районы Псковской области для обслуживания жителей удаленных деревень.

Новые передвижные лечебно-диагностические комплексы будут функционировать на базе Опочецкой, Островской, Порховской, Струго-Красненской, Гдовской, Великолукской, Псковской межрайонных больниц и Дедовичской районной больницы.

«Это настоящий медицинский кабинет на колесах, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Поступление новой техники даст возможность в первую очередь обсуживать населенные пункты, где проживает менее 100 человек, оказывать населению качественную и, самое главное, своевременную медицинскую помощь».

Губернатор напомнил, что это третья партия мобильных медицинских кабинетов, которая поступила в Псковскую область по нацпроекту в последнее время. Также для повышения качества и доступности медпомощи на селе были закуплены 11 модульных ФАПов.

Вручив ключи, Михаил Ведерников вместе с председателем Комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко осмотрел передвижные медицинские пункты, расспросил про оборудование, которое в них установлено. Медики рассказали, что мобильные ФАПы оснащены всем необходимым для диагностики и оказания первичной медицинской помощи: электрокардиографами, дефибрилляторами, анализаторами глюкозы, холестерина, гемоглобина, аппаратами для измерения внутриглазного давления, различным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи.

Один из ФАПов, который отправится в Великолукскую межрайонную больницу, укомплектован дополнительным оборудованием, которое позволит проводить углубленный медицинский осмотр пациентов.

Все передвижные медицинские комплексы собраны на базе шасси ПАЗ и обладают повышенной проходимостью в условиях сельской местности, на грунтовых и щебеночных дорогах, а также в условиях бездорожья.

«Появление такой техники очень ждет не только персонал нашего лечебного учреждения, но и жители удаленных населенных пунктов. Здесь есть все необходимое, чтобы оказать качественную медпомощь», — отметила в разговоре с Михаилом Ведерниковым и.о. главного врача Струго-Красненской межрайонной больницы Алла Данилова.

Она рассказала, что мобильный ФАП будет обслуживать население Плюсского района, который закреплен за их межрайонной больницей. Каждый день комплекс будет выезжать в удаленные населенные пункты для проведения диспансеризации, профилактических осмотров, оказания первичной помощи. Будет сформирован график обслуживания, который доведут до населения.

Добавим, что в прошлом году регион получил два передвижных лечебно-диагностических комплекса (Опочецкая, Струго-Красненская межрайонные больницы). В сентябре этого года в регион поступило еще 5 мобильных ФАПов. Они успешно работают на базе Опочецкой, Бежаницкой, Себежской, Пушкиногорской, Новосокольнической межрайонных больниц, а также Печорской районной больницы. Комплексы переданы в Псковскую область в рамках реализации программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».