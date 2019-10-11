Челябинск, , 21:37 — REGNUM В Челябинской области двоим задержанным ранее и арестованным сотрудникам Государственной инспекции труда предъявили обвинения в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Двое предположительно передававших взятки представителей фирм избежали СИЗО. Суда они будут дожидаться на свободе. Им также предъявили обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи считают, что преступная деятельность велась в 2013—2018 годах. По версии СКР, двое госслужащих получили взятки на общую сумму больше миллиона рублей, а взамен совершали в пользу взяткодателей определённые действия.

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