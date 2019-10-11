Москва, , 21:22 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в связи с запретом молодогвардейцам на въезд в Шенгенскую зону вышли с одиночным пикетом к посольству Эстонии в Москве и зданию консульского отдела посольства Эстонии в Санкт-Петербурге.

В руках молодогвардейцев были плакаты с лозунгами: «Участие в акции «Бессмертный полк» в Эстонии = запрет на въезд 10 лет», «У страны, которая не чтит своих предков и не знает историю, нет будущего», «Чтить память наших дедов = преступление?». Также активисты выставили табличку у дверей посольства с надписью: «Въезд только для тех, кто забыл своих предков!».

Напомним, шесть активистов «Молодой Гвардии» получили запрет на въезд в Шенгенскую зону на десять лет, после того как по приглашению жителей Таллина приняли участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая.

«Считаю, что подобное отношение со стороны властей Эстонии и повод, выбранный для того, чтобы внести молодогвардейцев в черные списки, в первую очередь демонстрирует их неуважение к истории собственного государства. Рассчитываю, что профильные правозащитные структуры не оставят без внимания действия эстонских властей и обратят на это пристальное внимание». Мы выражаем протест действиям властей Эстонии, которые приравняли участие в акции памяти к опаснейшему преступлению. В Санкт-Петербурге также активисты поддержали нас и вышли на пикет. Нами будет подана заявка на проведение массового митинга 18 октября», — заявил лидер «Молодой Гвардии» Денис Давыдов.

В Санкт-Петербурге активисты также вышли на пикет. По словам руководителя Санкт-Петербургского регионального отделения «Молодой Гвардии» Александра Маликова, сегодня активисты вышли к зданию консульского отдела посольства Эстонии с плакатами, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

«Питерские молодогвардейцы по приглашению эстонской молодежи приняли участие в шествии «Бессмертного полка», шествии, которое объединяет страны, народы, их память о Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, её героях. Нас всех, участвующих в этом шествии, в том числе и прошедших с «полком» эстонских жителей, роднит общая трагедия, и такое поведение эстонской стороны после проведения мирной акции — закрытие нашим активистам въезда на территорию Европейского союза, Шенгенской зоны — показывает лишь отсутствие здравого смысла. Сегодня МИД России уже дал официальную оценку действиям эстонских властей, он призвал правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить внимание на произошедшее, прекратить визовый произвол. Я как гражданин России, как руководитель «Молодой Гвардии» Санкт-Петербурга выражаю решительный протест действиям эстонской стороны, которая пытается наказать людей за их гражданскую позицию, взгляды, пытается опорочить память о борьбе с фашизмом, принизить подвиги человечества во время Второй мировой войны», — отметил Александр Маликов.