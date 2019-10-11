Копейск, Челябинская область, , 21:13 — REGNUM В челябинском Копейске десятки человек вынуждены жить в бараке с плесенью на стенах, просевшим в выгребную яму уличным туалетом и грибами, которые растут прямо в комнатах, под подоконниками. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения ОНФ.

На проблему общественники обратили внимание чиновников ещё в июле. При этом во всех проживающих там семьях имеются дети, в том числе и младенцы. По данным активистов, в 2017 году дом был признан аварийным. Расселить его пообещали в 2020 году.

Пока же жители барака задыхаются от плесени и сырости и опасаются обрушения крыши, носят воду из колонок. «При этом им приходят счета за водоснабжение», — отмечает региональный эксперт организации Антон Неверов.

Отметим, что сейчас в бараке идут работы. Власти пообещали гражданам починить печи и наружные стены, а также отсыпать дорогу. Общественники просят руководство Копейска и прокуратуру, также госжилинспекцию, Роспотребнадзор и областное минимущества и природных ресурсов взять эту ситуацию на контроль.