Псков, , 20:43 — REGNUM Новая партия передвижных лечебно-диагностических комплексов — восемь мобильный фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) — поступили сегодня, 11 октября, в районы Псковской области для обслуживания жителей удалённых деревень. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, это уже третья партия мобильных медицинских кабинетов, которая поступила в Псковскую область по национальному проекту «Здравоохранение» в этом году.

Новые передвижные лечебно-диагностические комплексы будут функционировать на базе Опочецкой, Островской, Порховской, Струго-Красненской, Гдовской, Великолукской, Псковской межрайонных больниц и Дедовичской районной больницы.

«Это настоящий медицинский кабинет на колёсах», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Мобильные ФАПы будут обслуживать, в первую очередь, сёла и деревни с населением менее 100 человек.

Напомним, ранее в Псковской области для повышения качества и доступности медпомощи на селе были закуплены 11 модульных ФАПов. В 2018 году регион также получил два передвижных лечебно-диагностических комплекса.

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