Магнитогорск, Челябинская область, , 20:15 — REGNUM В челябинском Магнитогорске медицинская сестра жалуется на маленькую зарплату. За 39 часов, отработанных в августе, она получила 2,9 тыс. рублей, а за весь сентябрь — 11,8 тыс., пишет «Накануне.Ru».

Гроши Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Сканы расчётных листов опубликованы в одном из пабликов. В сопроводительной записи к посту говорится: «Зарплата медсестры «Сдохни медсестра».

В распоряжении ИА REGNUM оказался комментарий пресс-службы областного минздрава. Оказалось, что женщина работает во второй поликлинике второй горбольницы. В тот же день, когда стало известно о жалобе медсестры, в больнице провели совещание с участием главврача. Выяснилось, что медсестра трудится в отделении профилактических осмотров, которое оказывает платные медуслуги и проводит профосмотры сотрудников разных предприятий Магнитогорска.

Однако в сентябре отделение не заключило с предприятиями ни одного договора, медосмотров было мало. Нагрузка на медсестру не была выше нормативной, также сотрудница имеет такую квалификацию, которая не предусматривает дополнительных выплат. В связи с этим в начислении ей зарплаты нарушений не нашли.