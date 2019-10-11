Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM Дополнительный поезд «Ласточка» в исполнении «премиум» отправится 2 ноября с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в Горный парк «Рускеала» в Карелии. Это сделано специально для зрителей мероприятия «Северное сияние».

Мраморный каньон в Рускеале ИА REGNUM

В этот день заработает художественная подсветка Мраморного каньона Горного парка, состоится открытие уникального музея деревянной скульптуры «Обитель ангелов», а перед гостями «Рускеалы» выступят артисты Мариинского театра.

«Ласточка» № 825/826 отправится из Петербурга в 06:10 и прибудет в Горный парк в 10:40. Обратно поезд отправится в 19:15 и прибудет на Финляндский вокзал в 23:49 (время московское). «Ласточка» проследует с остановками на станциях Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала.

Приобрести билеты на дополнительную «Ласточку» Санкт-Петербург — Рускеала можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения. Стоимость билетов — от 399,9 рублей.

Кроме того, гости Карелии смогут воспользоваться ретропоездом № 921/922 «Рускеальский экспресс», курсирующим по маршруту Сортавала — Рускеала (отправление из Сортавалы в 10:40, из Рускеалы — в 17:30). Этот поезд тянет за собой настоящий паровоз.