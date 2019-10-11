Цхинвал, , 19:12 — REGNUM В рамках программы «Безопасный город» перед образовательными учреждениями в Цхинвале устанавливают пешеходные ограждения и новые светофоры. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Южной Осетии.

В рамках программы в столице республики появились первые светофоры с вызывным устройством, новые пешеходные ограждения. В скором времени дорожные службы начнут обновлять дорожную разметку вблизи учебных заведений. Выбрана светящаяся в темноте краска.

Необходимость сделать улицы города безопаснее была выявлена перед началом учебного года, когда сотрудники УГИБДД совместно с администрацией города Цхинвал провели мониторинг состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения у образовательных учреждений столицы.

В школах столицы будут проведены профилактические беседы, на которых детям напомнят правила дорожного движения детям.

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