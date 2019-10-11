Каменск-Уральский, Свердловская область, , 18:56 — REGNUM В Каменске-Уральском уголовное дело в отношении экс-полицейского и трёх сотрудников органов МВД по обвинению в превышении должностных полномочий передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

Уголовное дело по существу будет рассматривать Синарский районный суд Каменска-Уральского. В зависимости от роли и степени участия каждого, обвиняемым инкриминируется п.п."а»,"б» ч.3 ст.286 УК РФ.

По версии следствия, в июле 2018 года трое сотрудников полиции и их непосредственный начальник, применив насилие и принуждение, заставили несовершеннолетнего на тот момент гражданина 2001 года рождения подписать явку с повинной по уголовному делу о краже. Согласно материалам дела физическое и психологическое насилие применялось и к знакомой задержанного — девушке 2003 года рождения. Её принуждали изобличить молодого человека в преступлении.

Отметим, что впоследствии причастность гражданина к краже не нашла подтверждения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что обвиняемый по данному делу руководитель подразделения отдела полиции Каменска-Уральского был уволен из органов МВД.

«Что касается троих оперуполномоченных — их судьба будет решена по итогам судебного разбирательства. Если их вина найдёт своё подтверждение, безусловно, их с позором исключат из кадрового состава МВД. Кроме того, они понесут предусмотренную законом уголовную ответственность, а приговор суда станет предметом тщательного разбора на всех строевых собраниях гарнизона с целью профилактики подобного рода ЧП», — сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Он добавил, что за данное происшествие к различным видам дисциплинарной ответственности, в соответствии с приказом начальника ГУ МВД России по Свердловской области, по итогам проведённой служебной проверки привлечено восемь должностных лиц территориального ОВД.