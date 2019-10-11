Таллин, , 18:49 — REGNUM С начала 2019 года из Эстонии за занятие проституцией было выслано 40 женщин с Украины и из России, сообщил сегодня, 11 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR. «Число таких случаев в последний год увеличилось», — заявил изданию ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне.

Если реальная цель посещения иностранцем Эстонии не соответствует заявленной, то Закон об иностранцах позволяет досрочно аннулировать его визу или действие в его отношение безвизового режима, поясняют полицейские.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наплыв проституток с Украины полностью изменил литовский рынок нелегальных секс-услуг.

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