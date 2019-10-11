Рига, , 18:36 — REGNUM В столице Латвии Риге образовалась острая нехватка кадров среди дорожной полиции. В настоящий момент штат укомплектован только на 70%. Это порядка 200 полицейских. Ещё 100 не хватает, сообщает общественный латвийский ТВ-канал LTV7.

При этом представители МВД, комментируя проблему, заявили, что такая нехватка кадров практически во всех службах. «За счет просто патрулирования при нынешнем количестве вакансий в полной мере нельзя обеспечить безопасность дорожного движения», — заявил госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов.