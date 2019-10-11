Москва, , 18:25 — REGNUM Особняк Каратаевой-Морозова в Леонтьевском переулке отреставрирован и «теперь как новый», сообщил 11 октября мэр Москвы Сергей Собянин в Instagram.

«Особняк Каратаевой-Морозова в Леонтьевском переулке теперь как новый. Там завершилась первая в истории здания комплексная реставрация», — написал он.

Собянин отметил, что над обликом здания работали сразу три знаменитых архитектора. Сначала в 1880-е во время строительства со зданием работал Александр Каминский, а после, когда дом перестраивался, Федор Шехтель и Адольф Эрихсон.

«За долгие годы здание утратило блеск. Но реставраторы все бережно восстановили, а рабочие проложили новые инженерные сети», — заверил мэр.

https://www.instagram.com/p/B3eY3FigTSO/

По его словам, скоро в обновлённом доме откроется дипломатическое представительство МИД России.