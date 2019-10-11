Москва, 11 октября 2019, 18:25 — REGNUM Особняк Каратаевой-Морозова в Леонтьевском переулке отреставрирован и «теперь как новый», сообщил 11 октября мэр Москвы Сергей Собянин в Instagram.
«Особняк Каратаевой-Морозова в Леонтьевском переулке теперь как новый. Там завершилась первая в истории здания комплексная реставрация», — написал он.
Собянин отметил, что над обликом здания работали сразу три знаменитых архитектора. Сначала в 1880-е во время строительства со зданием работал Александр Каминский, а после, когда дом перестраивался, Федор Шехтель и Адольф Эрихсон.
«За долгие годы здание утратило блеск. Но реставраторы все бережно восстановили, а рабочие проложили новые инженерные сети», — заверил мэр.
https://www.instagram.com/p/B3eY3FigTSO/
По его словам, скоро в обновлённом доме откроется дипломатическое представительство МИД России.