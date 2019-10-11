Екатеринбург, , 18:26 — REGNUM В столице Среднего Урала закончили подготовку снегоуборочной техники к будущей зиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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По словам мэра города Александра Высокинского, часть техники отремонтирована, ещё одну часть Екатеринбург получит к зиме.

«Мы не можем разово купить всю необходимую технику, но ее количество мы регулярно наращиваем», — подчеркнул Высокинский.

В городе увеличат парки ДЭУ на 30% в ближайшие год или полтора, добавил мэр.

Напомним, первый снег в этом сезоне в Екатеринбурге пошёл уже в конце сентября. Впрочем, через несколько дней на Средний Урал вновь пришло потепление.

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