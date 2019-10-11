Калуга, 11 октября 2019, 18:22 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга Павел Данилов, прилетевший 11 октября прямым рейсом авиакомпании «РусЛайн» из Санкт-Петербурга, стал 100-тысячным пассажиром Международного аэропорта Калуга им. К. Э. Циолковского в 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужской воздушной гавани.
Стотысячный пассажир — впервые в Калуге. Он получил подарки от Калужской области и авиакомпании — корзину с продуктами калужский предприятий, экскурсионный сертификат и сертификат на бесплатный перелет по всей маршрутной сети авиакомпании «РусЛайн» на двух человек.
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