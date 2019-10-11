Чебоксары, , 17:53 — REGNUM Алексей Леонов навсегда останется в сердцах своих современников, считает глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Уходят Великие люди… На 86 году жизни сегодня ушёл Алексей Леонов», — написал глава республики на своей странице в одной из социальных сетей.

Он отметил, что Леонов являлся участником первой команды космонавтов страны, а также соратником Андрияна Николаева.

«Он первым вышел в открытый космос. А сегодня его не стало. Навсегда в наших сердцах, Алексей Архипович», — пишет Игнатьев.

Отметим, в Чувашии знают и помнят Леонова. Он дружил с дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации, третьим советским космонавтом Андрияном Николаевым. Неоднократно приезжал в Чувашию, в музее космонавтики республики есть несколько экспонатов, которые привез Леонов.

В январе 1962 года Николаев и Леонов стали участниками инцидента в Кремле, когда автомобиль, в котором они ехали вместе с космонавтами Валентиной Терешковой и Георгием Береговым, был обстрелян военнослужащим Советской Армии Виктором Ильиным. Он принял машину, в которой ехали космонавты, за автомобиль генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, пытаясь совершить покушение. Николаев был задет пулей в спину, а Леонов не получил ни царапины.