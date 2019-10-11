Магас, , 17:43 — REGNUM В Ингушетии вскрылось мошенничество в сфере земельных отношений. Задержан по подозрению в превышении должностных полномочий бывший глава администрации муниципального образования «Городской округ город Карабулак» Муслим Яндиев, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как считает следствие, градоначальник в 2015 — 2016 годы незаконно выдал нескольким лицам выписки из похозяйственных книг, в которых были сфальсифицированы данные о наличии у них права пользования земельными участками. На основании ложных документов граждане зарегистрировали право собственности и присвоили земельные участки, общая стоимость которых составила 3,2 млн рублей.

Как отметили в Следственном комитете, факты нарушения земельного законодательства были выявлены в рамках работы по декриминализации Ингушетии, которую в настоящее время проводят в республике следственные органы совместно с другими правоохранительными органами.

В СКР также уточнили, что Яндиев с мая по сентябрь 2019 года занимал должность руководителя администрации главы Республики Ингушетия. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Следствие просит заключить его под стражу.